EDF : lance une campagne de prévention à propos des barrages

(CercleFinance.com) - EDF annonce le déploiement durant les mois de juin, juillet et août de 160 guides (dits 'hydroguides') à travers tout le territoire afin de sensibiliser le grand public aux risques encourus aux abords des lacs et cours d'eau. En effet, pour produire de l'électricité, les barrages hydroélectriques effectuent des lâchers d'eau qui peuvent survenir à tout instant de la journée, indique EDF. Le niveau des rivières peuvent alors monter rapidement et surprendre les personnes présentes dans ces zones. Outre ces guides, une campagne de prévention ' calme apparent, risque présent ' est déployée à travers de nombreux supports : réseaux sociaux, presse écrite, radio et brochures, conclut la société.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.73%