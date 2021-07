Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : lance un portail web dédié au crowfunding Cercle Finance • 19/07/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - EDF annonce le lancement d'un portail dédié aux investissements participatifs pour la transition énergétique. Avec ce nouveau portail, les particuliers pourront visualiser les projets de crowdfunding soutenus par le groupe EDFet être redirigés vers le site de l'opérateur de crowdfunding portant le projet, où ils auront accès à des informations détaillées sur le financement proposé, indique EDF. Depuis 2015, les opérations de crowfunding initiées par EDF pour financer des projets solaires et éoliens en France ont permis de lever plus de 7 millions d'euros grâce au soutien de 3700 citoyens dans une trentaine de projets d'énergie renouvelable. Deux opérations sont actuellement en cours, l'une pour le financement de la centrale solaire de la Vallée des Baux-Alpilles, actuellement en construction (Bouches-du-Rhône), l'autre pour le financement du parc éolien de Champ Gourleau, également en construction (Yonne).

