EDF : lance un pack dédié au redémarrage des activités Cercle Finance • 08/06/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - EDF annonce ce lundi le lancement d'un Pack Redémarrage, une offre de services sur mesure destinée à 'faciliter le quotidien des entreprises en période de reprise'. 'Après une période d'arrêt prolongée ou d'activité très réduite, certaines entreprises peuvent s'exposer à des risques de pannes sur des équipements. Afin de leur apporter de la sérénité au moment de la reprise, EDF propose un contrat d'énergie adapté à leur activité, associé à un service d'assistance-dépannage qui garantit, de manière illimitée, le dépannage en urgence des problèmes d'électricité, de gaz, de plomberie, de serrurerie et de vitrerie du local professionnel. Ainsi, en cas de climatisation défaillante, de fuite d'eau ou de serrure bloquée, l'activité de l'entreprise redémarre rapidement, et sans frais, grâce à l'intervention en moins de 3 heures d'un artisan qualifié', explique le groupe.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +5.14%