EDF lance un appel d'offres pour la création d'un nouveau FCPE Solidarité et Transition Energétique

(AOF) - EDF a lancé un appel d'offres pour la création d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) destiné à l'investissement solidaire et à la transition énergétique. Au-delà des caractéristiques réglementaires d'un fonds solidaire, le nouveau FCPE devra offrir aux salariés la possibilité d'investir dans des projets contribuant à la réduction des émissions de CO2. Les sociétés de gestion d'actifs sont invitées à manifester leur intérêt pour répondre à cet appel d'offres avant le 3 juillet 2020.

Dans une logique de diversification des placements proposés aux salariés et en concertation avec les organisations syndicales représentatives, EDF souhaite remplacer le fonds existant (un FCPE multi-entreprise dont la part des encours cumulés s'élevait à 68 millions d'euros au 31 décembre 2019) par un fonds d'épargne salariale solidaire propre à EDF.

Ce dernier s'inscrira pleinement dans les objectifs de lutte contre le changement climatique et de transition juste prévus par l'Accord de Paris, en intégrant la possibilité pour les salariés d'investir dans des projets contribuant à la réduction des émissions de CO2 y compris les projets du groupe EDF en France et à l'international (production énergétique bas-carbone, mobilité électrique, efficacité énergétique...), et des projets favorisant l'accès à l'énergie et la lutte contre la précarité énergétique.

Le nouveau FCPE devra respecter les contraintes fixées par l'article L214-164 du Code Monétaire et Financier relatif à la définition d'un fonds solidaire. En outre, les sociétés de gestion candidates devront élaborer une offre répondant certaines caractéristiques. Ainsi, le fonds devra être dédié aux seules entreprises du groupe EDF, et proposera une performance financière robuste et un SRRI de 3. Les frais de gestion devront être maîtrisés, transparents et définis dès le lancement.

Le recours à des sociétés de capital-risque ou à des FCPR pour la composante solidaire devra permette aussi de participer à des financements de projets du groupe EDF à l'international et en France.

La gestion financière doit être compatible avec l'Accord de Paris, ce qui exclue notamment tout investissement dans le charbon et cohérente avec la raison d'être du Groupe : " Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. "

Par ailleurs, le FCPE sera sujet à une gouvernance propre, avec des reportings dédiés adaptés, que le candidat devra piloter et produire.

EDF entamera la procédure conduisant à la sélection le 3 juillet. La date de réception des offres est fixée au 28 août. Les résultats de la consultation seront connus le 25 septembre.