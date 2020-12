Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : lance le plus grand projet solaire au monde à Abu Dhabi Cercle Finance • 22/12/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le consortium Jinko Power réalise la clôture financière du plus grand projet solaire au monde et lance sa construction à Abu Dhabi. Le consortium est formé par la filiale du groupe EDF, EDF Renewables et le chinois Jinko Power HK, filiale de Jinko Power Technology, tous deux leaders mondiaux des énergies renouvelables. L'opération est d'environ 1 milliard de dollars. L'usine s'étend sur plus de 20 kilomètres carrés de zone climatique désertique, avec plus de 4 millions de modules photovoltaïques. Lors de sa mise en service, ciblée en 2022, ce projet fournira l'équivalent d'électricité pour alimenter plus de 160 000 foyers locaux.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.82%