EDF lance la construction du parc d'éoliennes en mer de Fécamp

(Actualisé avec conférence téléphonique et précisions) PARIS, 2 juin (Reuters) - EDF Renouvelables a annoncé mardi le lancement de la construction du parc d'éoliennes en mer de Fécamp (Seine-Maritime), qui représente un investissement total estimé à 2 milliards d'euros. D'une capacité de 500 mégawatts (MW), ce projet sera composé de 71 éoliennes localisées dans la Manche, entre 13 et 22 km au large des côtes. Sa mise en service est prévue en 2023, a précisé la filiale d'EDF EDF.PA dans un communiqué. Le parc de Fécamp, dont la durée d'exploitation prévue est de 25 ans, produira l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770.000 personnes, soit plus de 60% des habitants de Seine-Maritime. La majorité du chantier, qui mobilisera plus de 1.400 emplois locaux, sera financée à hauteur de 80% environ par une dette sans recours contractée notamment auprès de BNP Paribas BNPP.PA , Crédit agricole CIB CAGR.PA , Société générale SOGN.PA et la Banque européenne d'investissement. Le parc de Fécamp bénéficie en outre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 20 ans accordé par l'Etat. EDF Renouvelables est associé sur ce projet à Enbridge ENB.TO , entreprise d'infrastructure énergétique, et WPD, producteur européen d'énergies renouvelables, tandis que Siemens Gamesa SGREN.MC fournira les turbines du parc, qui seront fabriquées dans l'usine que la société développe actuellement au Havre (Seine-Maritime). Outre Fécamp, EDF a remporté en 2012 deux autres projets d'éoliennes en mer en France, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Courseulles-sur-Mer (Calvados), pour une capacité totale proche de 1.430 MW et un investissement global d'environ 6 milliards d'euros. Le groupe a dû faire face à de multiples recours judiciaires contre ces projets et, en juin 2018, conclure un accord avec le gouvernement pour réduire la subvention publique qui leur est allouée, avec notamment des tarifs de rachat abaissés de 200 à environ 140-150 euros par mégawattheure en raison des réductions de coûts enregistrées ces dernières années. CHINE ET ETATS-UNIS EN LIGNE DE MIRE EDF Renouvelables, qui a déjà lancé la construction du parc de Saint-Nazaire en septembre 2019, a également remporté il y a un an le futur parc de Dunkerque (Nord), dont la capacité installée atteindra près de 600 MW et qui devrait entrer en service en 2027. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), la France a par ailleurs prévu des appels d'offres représentant au total 2,5 à 3 GW d'éoliennes en mer posées d'ici à 2024, le premier d'entre eux (Manche Est-Mer du Nord) étant attendu fin 2020 ou courant 2021. Dans un autre communiqué, EDF Renouvelables a aussi annoncé avoir conclu des accords de coentreprise en Chine avec la société CEI (China Energy Investment Corporation) pour l'exploitation, la maintenance et la construction de deux projets de parc éolien, Dongtai IV (302 MW), en service depuis décembre 2019, et Dongtai V (200 MW), dont la mise en service est prévue l'an prochain. Ces projets, situés au large de la province du Jiangsu, au nord de Shanghai, seront les premiers projets éoliens d'EDF en Chine. EDF a pris une participation de 37,5% dans la coentreprise, dont CEI conserve le reste du capital. "(Dans l'éolien maritime) en Asie, au-delà de la Chine continentale, il y a le Japon qui est un 'prospect' et il y a Taiwan et l'Inde", a déclaré lors d'une téléconférence Bruno Bensasson, PDG d'EDF Renouvelables. "En Amérique du Nord, il y a la côte Ouest et Hawaï", a-t-il ajouté. Le dirigeant a également souligné que, si la crise du coronavirus avait freiné ou interrompu les constructions de projets d'énergies renouvelables d'EDF en France, celles-ci avaient désormais repris, quasiment à un rythme normal. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

