Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF lance la construction d'un vaste parc éolien au large de Fécamp Reuters • 02/06/2020 à 09:06









(Ajoute coentreprise en Chine) PARIS, 2 juin (Reuters) - EDF Renouvelables, filiale d'EDF, a annoncé mardi le lancement de la construction d'un vaste parc éolien en mer, dans la Manche au large de Fécamp, pour un investissement total estimé à 2 milliards d'euros. D'une capacité de 500 MW, ce parc sera composé de 71 éoliennes localisées entre 13 et 22 km au large des côtes, pour une mise en service à l'horizon 2023. Ce parc permettra de produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770.000 personnes, soit plus de 60% des habitants de Seine-Maritime, précise l'électricien dans un communiqué. La majorité du chantier, qui mobilisera plus de 1.400 emplois locaux, sera financée par une dette sans recours. EDF Renouvelables est associé sur ce projet à Enbridge ENB.TO , entreprise d'infrastructure énergétique, et WPD, producteur européen d'énergies renouvelables. Dans un autre communiqué, EDF annonce avoir conclu des accords de coentreprise en Chine avec la société CEI (China Energy Investment Corporation) pour l'exploitation, la maintenance et la construction de deux projets de parc éolien, Dongtai IV (302 MW), en service depuis décembre 2019, et Dongtai V (200 MW), dont la mise en service est prévue l'an prochain. Ces projets, situés au large de la province du Jiangsu, au nord de Shanghai, seront les premiers projets éoliens d'EDF en Chine, indique le communiqué. EDF a pris une participation de 37,5% dans la coentreprise, dont CEI conserve le reste du capital. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.11% ENBRIDGE TSX -0.09%