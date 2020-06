Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF lance la construction d'un vaste parc éolien au large de Fécamp Reuters • 02/06/2020 à 08:45









PARIS, 2 juin (Reuters) - EDF Renouvelables, filiale d'EDF, a annoncé mardi le lancement de la construction d'un vaste parc éolien en mer, dans la Manche au large de Fécamp, pour un investissement total estimé à 2 milliards d'euros. D'une capacité de 500 MW, ce parc sera composé de 71 éoliennes localisées entre 13 et 22 km au large des côtes, pour une mise en service à l'horizon 2023. Ce parc permettra de produire l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770.000 personnes, soit plus de 60% des habitants de Seine-Maritime, précise l'électricien dans un communiqué. La majorité du chantier, qui mobilisera plus de 1.400 emplois locaux, sera financée par une dette sans recours. EDF Renouvelables est associé sur ce projet à Enbridge ENB.TO , entreprise d'infrastructure énergétique, et WPD, producteur européen d'énergies renouvelables. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.41% ENBRIDGE TSX -0.09%