EDF : lance l'offre 'Vert Electrique Bretagne'

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce lancer aujourd'hui 'Vert Electrique Bretagne', sa première offre d'électricité qui permet aux clients d'affirmer leur attachement à une région, la Bretagne en l'occurrence. 'Vert Electrique Bretagne ' répond ainsi aux attentes de nombreux clients qui souhaitent contribuer, de façon concrète, à la transition énergétique de la Bretagne. Tous les clients qui feront le choix de souscrire à cette offre auront la garantie qu'EDF achète l'intégralité de l'électricité produite par des parcs de production d'énergie renouvelable implantés en Bretagne ainsi que les garanties d'origine correspondantes', explique EDF. Cette offre s'adresse aux clients particuliers et professionnels, quel que soit leur lieu de consommation en France.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.92%