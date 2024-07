Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: la performance opérationnelle continue de s'améliorer information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - EDF a fait état vendredi d'une poursuite de l'amélioration de ses performances opérationnelles au premier semestre, la baisse des prix de marché ayant été plus que compensée par une production nucléaire en hausse.



Le géant français de l'électricité indique avoir dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de presque 16% à 18,7 milliards d'euros.



Le groupe explique avoir surtout tiré parti de la hausse de la production nucléaire en France, qui a augmenté de 19,4 TWh pour atteindre 177,4 TWh, après un premier semestre 2023 qui avait été impacté par des travaux de corrosion et des mouvements sociaux.



EDF dit afficher désormais une meilleure maîtrise des arrêts de tranche, ce qui a conduit à une meilleure disponibilité de son parc.



Son chiffre d'affaires s'est néanmoins replié à 60,2 milliards d'euros au premier semestre, à comparer avec 75,5 milliards à l'issue du premier semestre 2023.



Dans son communiqué, l'électricien prévient toutefois que la baisse 'rapide' des prix de marché se traduira par un recul significatif de son Ebitda au second semestre 2024 par rapport à celui de 2023.



Toujours du fait de la baisse des prix de l'électricité, le groupe dit également anticiper un Ebitda 2024 en recul par rapport à 2023.



Sa production nucléaire en France est toutefois attendue dans le haut d'une fourchette allant de 315 à 345 TWh.



A horizon 2026, le groupe déclare par ailleurs toujours viser un ratio endettement financier net/Ebitda inférieur ou égal à 2,5x, sachant que sa dette nette atteignait 54,2 milliards d'euros fin juin juin, un niveau stable par rapport à fin 2023.





