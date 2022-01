EDF : la facture Flamanville s'alourdit un peu plus information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:15



(AOF) - EDF (-0,99% à 10,045 euros) se replie après l'annonce d'un énième retard du chantier du réacteur nucléaire EPR de troisième génération à Flamanville (Manche). Préalable à tout essai de fonctionnement, la date de chargement du combustible dans la cuve du futur réacteur est « décalée de fin 2022 au second trimestre 2023 », a indiqué l'électricien public. Retard signifie surcoût que le groupe évalue à 300 millions d'euros. L'EPR (European Pressurized Reactor, soit réacteur pressurisé européen) coutera donc à date 12,7 milliards, contre 3 milliards prévus au début du projet, en 2007.



Projet qui s'achèvera donc, toujours à date, en l'an prochain et non... en 2012, comme prévu initialement.



EDF a justifié cette nouvelle déconvenue par un contexte industriel rendu plus difficile par la pandémie. Plus de 55 000 contrôles documentaires et vérifications sur les installations, concernant plus de 7 000 équipements " importants pour la sûreté ", ont été effectués, a expliqué la société.



La résistance du titre en Bourse témoigne du pragmatisme des investisseurs face au chemin de croix d'EDF. Ils redoutaient sans doute l'annonce de surcoûts plus élevés.



En juillet 2020, la Cour des comptes avait estimé le coût total du chantier à plus de 19 milliards d'euros. Les conseillers de la Cour des comptes avait stigmatisé " un échec opérationnel, des dérives de coûts et des délais considérables ".



Le groupe a par ailleurs indiqué que les inspections réalisées sur les assemblages combustible du réacteur n°1 de Taishan, en Chine, suite à l'aléa technique rencontré pendant son deuxième cycle d'exploitation, ont montré un phénomène d'usure mécanique de certains composants d'assemblages, un tel phénomène ayant déjà été rencontré sur plusieurs réacteurs du parc nucléaire français. Ce phénomène ne remet pas en cause le modèle EPR, assure EDF.



Les acteurs de la filière nucléaire française attendent désormais l'issue des élections présidentielles. En novembre, Emmanuel Macron a annoncé son intention de " relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays ". Un gage d'" indépendance énergétique de la France ", selon le président de la République, qui n'a pas apporté plus de précisions.









AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial de l'énergie bas carbone créé en 1946 avec 38 millions de clients dans le monde et 120,5 GW de capacités installées, dont 59 % de nucléaire, 25 % d’hydraulique et autres renouvelables et 10 % de fioul ;

- Chiffre d’affaires de 69 Mds€ réparti en 8 segments : production et commercialisation en France pour 41 %, les activités régulées en France pour 23 %, énergies renouvelables pour 8 % services énergétiques sous la marque Dalkia pour 4 %, Royaume-Uni pour 14 %, Italie pour 11 %, Belgique et Brésil pour 3 % et la production d’équipements nucléaires « Framatome » ;

- Modèle d'activité « Cap 30 » avec une ambition servie par 3 plans : devenir neutre en Co2 d'ici 2050, prendre la place de 1er électricien mondial avec 3 priorités -proximité client, production bas carbone et développement international, plan solaire (30 % du marché français), stockage (10GW de capacité dans le monde) et mobilité électrique (30 % du marché de la fourniture de véhicules électriques et opérateur majeur dans les infrastructures) ;

- Capital détenu à 84,3 % par l’Etat, Jean-Bernard Lévy étant PDG du conseil d'administration de 12 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette de 42,3 Mds€, soit un effet de levier de 2,6, mais garantie par l’Etat, d’où une notation A.

Enjeux

- Ambitions 2020-22 : réduction des coûts opérationnels de 500 €, cessions de 3 Mds€ et levier d’endettement à moins de 2,8 ;

- Stratégie d'innovation dédiée à la transition électrique, climatique, numérique et sociétale : budget R&D de 685 Ms€ avec 716 innovations brevetées / fonds et incubateur EDF Pulse Croissance / programme SWIFT de transformation numérique de l'ingénierie nucléaire et plan EXCELL pour la filière nucléaire ;

- Stratégie environnementale incluse dans la raison d’être du groupe: réduction de 30 % des émissions de CO2 d'ici 2030 / investissements dans la mobilité électrique (bornes, recharges…) / 12,5 Mds€ de financements « verts et durables » ;

- Poursuite de la croissance des renouvelables, de 10 % au 1 er semestre avec 66 GW de projets ;

- Diversification rapide dans l’hydrogène et la mobilité électrique ;

- Opérateur intégré, de la conception et fabrication de réacteurs nucléaires, par le biais de Framatome, détenue à 75 %, aux côtés de Mitsubishi (19,5 %) jusqu’à la distribution.

Défis

- Activité encadrée par la loi NOME (libre concurrence entre tous les acteurs du marché et revente du quart de la production d’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents) et prix de l’électricité administrés en France d’où un coût de maintien du réseau peu inclus dans les tarifs ;

- Décisions publiques françaises, à confirmer, positives pour le nucléaire dans le cadre des plans France Relance et France 2030 et avancées au Royaume-Uni ;

- Visibilité de l’activité, avec l’abandon du projet Hercule de démantèlement du groupe ;

- A fin septembre 2021, hausse de 15,7 % des revenus et finalisation du plan de cessions de 3 Mds€.