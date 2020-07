EDF : la Cour des comptes livre un rapport sans concession

(AOF) - Le rapport de la Cour des comptes sur la filière EPR (European Pressurized Water Reactor, baptisé ensuite Evolutionary Power Reactor) n'épargne personne. L'Etat, EDF et Areva, aujourd'hui disparu, apparaissent responsables de la débâcle. Le projet né en 1989 a été conçu dans des conditions défavorables, introduit la Cour. Il devait être le fruit d'une collaboration franco-allemande, mais la France se retrouve seule en 1998 après la décision de l'Allemagne de se retirer.

"Cependant, les grandes options de conception définies conjointement entre les ingénieries des deux pays, bien que sources de complexité, ne furent pas remises en cause", regrette la Cour des Comptes.

A partir de 2001, Areva et EDF se lancent dans une course à l'EPR. L'un vend du "clé en main" au finlandais TVO tandis que l'autre, "chef de file du nouveau nucléaire français" se lance dans la construction du premier EPR en France, à Flamanville.

"Cette course entre les deux entreprises françaises a conduit au lancement précipité des chantiers de construction de ces deux premiers EPR, sur la base de références techniques erronées et d'études détaillées insuffisantes. Cette impréparation a également conduit à sous-estimer les difficultés de construction des EPR. La filière nucléaire a fait preuve d'une trop grande confiance en elle, inspirée par la construction et l'exploitation réussies d'un parc de 58 réacteurs", juge la Cour des comptes.

"Aujourd'hui, la multiplication par 3,3 du coût de construction (12,4 milliards d'euros) et par au moins 3,5 du délai de mise en service de l'EPR de Flamanville (à mi-2023) par rapport aux prévisions initiales constitue une dérive considérable", souligne-t-elle.

Le rapport égrène les multiples causes de l'échec opérationnel de l'EPR de Flamaville qui résultent globalement "d'une estimation initiale irréaliste de la durée et du coût de construction" et "d'un défaut d'organisation du suivi du projet par EDF et d'un manque de vigilance des autorités de tutelle".

Aujourd'hui rappelle la Cour des comptes, EDF envisage la construction d'un nouveau modèle d'EPR, dit " EPR2 " présenté comme plus simple et moins cher à construire.

Un projet qui semble, à l'aune de ce rapport, bien téméraire malgré le "succès" des réacteurs chinois de Taishan. Ils furent livrés avec "seulement" cinq ans de retard et un surcoût de 60% par rapport au budget prévisionnel. De plus, des doutes demeurent sur la rentabilité du projet.

Selon la Cour des comptes, "on ne peut pas établir avec un degré raisonnable de certitude que les économies de construction de futurs EPR2 par rapport au coût de construction d'EPR de type Flamanville se matérialiseront".

Or souligne l'institution, "l'enjeu financier est majeur : le coût de construction de trois paires d'EPR2 est estimé à 46 milliards d'euros. La décision de construire ou non de futurs EPR aura des conséquences jusqu'au 22ème siècle".

Dès lors ajoute-t-elle, "EDF ne peut financer seul la construction de nouveaux réacteurs, et ne pourra plus s'engager sans garanties sur le revenu que lui procurera l'exploitation de ces réacteurs".

Alors qu'aucun nouveau projet nucléaire ne saurait donc être lancé sans une forme de garantie publique, son coût devra être étudié en fonction de sa compétitivité par rapport à d'autres modes de production d'électricité, renouvelables en particulier, prévient la Cour.

Cette dernière recommande donc la conduite d'une analyse complète du mix électrique à l'horizon 2050 avant de s'engager dans la construction de nouveaux EPR en France.

