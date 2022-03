Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: la conversion des Océanes vertes va être suspendue information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 10:31









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mercredi avoir décidé de suspendre la conversion de ses Océanes vertes en actions à compter du 17 mars, et ce jusqu'à la date de règlement-livraison de sa prochaine augmentation de capital.



L'électricien avait fait part, le mois dernier, de son intention de lancer un projet d'augmentation de capital d'un montant brut d'environ 2,5 milliards d'euros.



La suspension de la conversion ou de l'échange des Océanes ne pourra pas excéder une période de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 juin, précise le groupe dans un avis financier.



La levée de cette suspension sera automatique dès le lendemain du règlement-livraison de l'augmentation de capital ou, le cas échéant, à l'issue de cette période de trois mois.



Les porteurs des Océanes vertes qui n'auraient pas exercé leur droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes avant le 16 mars se verront préservés sur la base d'un ajustement du ratio de conversion et/ou d'échange des titres.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +5.83%