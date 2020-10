Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-La CGT réclame un "projet d'avenir" face à Hercule Reuters • 09/10/2020 à 13:09









PARIS, 9 octobre (Reuters) - La branche mines et énergie de la CGT a appelé vendredi à un bilan de la déréglementation du secteur énergétique et à un "projet d'avenir" pour le service public de l'énergie en France après les informations de Reuters concernant le projet Hercule, qui prévoit une réorganisation en profondeur d'EDF EDF.PA . Selon un document interne et une source au fait des discussions, le gouvernement français négocie actuellement avec la Commission européenne pour que la réorganisation envisagée d'EDF n'entraîne pas une séparation trop stricte des différentes filiales du groupe qui mettrait à mal son intégrité. "Jamais il n'est question de services publics, jamais il n'est question de sûreté, de gestion des usages de l'eau, bref de considérations 'métiers' et 'besoins des citoyens'", déclare dans un communiqué la FNME-CGT, en évoquant le document consulté par Reuters. "La FNME-CGT invite donc le personnel et les élus de la Nation à exiger un véritable bilan de la déréglementation du secteur énergétique et un projet d'avenir (avec le programme progressiste de l'énergie porté par la FNME-CGT) pour le service public de l'énergie et non son bradage et sa liquidation par découpe d'EDF et dislocation de cette belle entreprise", ajoute le syndicat. (Benjamin Mallet et Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.78%