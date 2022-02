Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: l'UE autorise la création d'une entreprise commune information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 12:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune, basée en Ouzbékistan par EDF, Nebras Power Investment Management, basée aux Pays-Bas, Sojitz Corporation et Kyuden International Corporation, toutes deux basées au Japon.



L'entreprise commune, établie à Syrdarya (Ouzbékistan), sera active dans le développement, la propriété, le financement, l'acquisition, la construction, les essais, la mise en service, l'exploitation et l'entretien d'une nouvelle centrale électrique dotée d'une capacité de production d'électricité de 1,200 à 1,600 Megawatts (MW), ainsi que des infrastructures et installations associées.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune n'a pas d'activités prévues au sein de l'Espace économique européen.









