EDF : l'UE autorise la compensation accordée par la France

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aides d'État, la compensation accordée par la France à EDF suite à la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. En 2015, la France a décidé de plafonner la capacité de production d'énergie nucléaire pour diversifier ses sources d'énergie. EDF était contraint à procéder à la fermeture de la centrale de Fessenheim, et le préjudice lié au plafonnement a été couvert par un protocole compensatoire entre l'État et l'exploitant. ' Le protocole prévoit plusieurs mécanismes d'ajustement du montant de la compensation: la partie fixe, d'un montant de 370.2 millions d'euros, a été intégralement versée le 14 décembre 2020; le montant de la partie variable, déterminé par des paramètres fixés dans le protocole, sera versé ultérieurement ' indique le Commission européenne.

