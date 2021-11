Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : l'UE autorise l'acquisition de SCI avec Generali information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de SCI OPG Avenue de France (SCI), par EDF, tous les deux basés en France, et Generali Europe Income Holding (GEIH), basé au Luxembourg. SCI est une société civile propriétaire et gestionnaire d'un complexe immobilier à usage professionnel et commercial situé à Paris. GEIH, contrôlé par le groupe Generali, est un fonds d'investissement spécialisé dans l'investissement et la gestion d'établissements à usage résidentiels, professionnels et à usage mixte dans l'Union européenne, au Royaume Uni, en Norvège et en Suisse. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème concurrentiel dans l'Espace économique européen, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.32%