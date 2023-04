EDF: l'UE approuve l'opération conjointe sur Archipels information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 17:10

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Archipels S.A.S. par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), EDF, Engie et l'Imprimerie (IN), toutes les cinq basées en France.



Archipels est active en France dans le secteur de l'ancrage et de la certification, par blockchain, de documents et d'informations liés à l'individu et à l'entreprise, ainsi que dans la gestion de portefeuilles de ce genre d'information. Elle est actuellement contrôlée par CDC, EDF et Engie.



CDC est un établissement public français à statut légal spécial réalisant des activités d'intérêt général ainsi que des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l'environnement, de l'immobilier, de l'investissement et du capital investissement ainsi que des services.



IN est actif, en France et à l'étranger, dans le secteur des services liés à l'identité physique et des services numériques sécurisés.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car Archipels n'exerce et ne prévoit d'exercer que des activités limitées dans l'Espace économique européen. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.