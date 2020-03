Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : l'UE a approuvé l'acquisition d'EAG Cercle Finance • 23/03/2020 à 18:09









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'Energy Assets Group (EAG), basée au Royaume-Uni, par Asterion, basée en Espagne, Swiss Life Asset Management, basée en Suisse, et EDF, basée en France. EAG est un fournisseur de services de comptage et de données pour le gaz et l'électricité industriels, ainsi que de construction de réseaux multi-utilitaires en Grande-Bretagne. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des chevauchements limités entre les activités des sociétés.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.76%