EDF: l'OPAS doit clôturer le 3 février

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions EDF, ouverte depuis le 24 novembre 2022, sera clôturée le 3 février prochain, compte tenu du désistement des requérants aux fins de sursis à exécution de cette offre.



Le 2 décembre 2022, avait été déposé devant la cour d'appel de Paris un recours aux fins d'annulation de la décision de conformité de l'offre publique visant les titres EDF, accompagné d'une demande de sursis à exécution de celle-ci.



Le 24 janvier, les requérants se sont désistés de leur demande de sursis, en considération des engagements pris par l'Etat français dans le cadre de l'instance en cours, un désistement constaté par la cour d'appel de Paris le lendemain.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.33%