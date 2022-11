Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: l'offre de l'État français déclarée conforme par l'AMF information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 18:20









(CercleFinance.com) - EDF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée déposée par l'Etatfrançaisvisant les titres de capital d'EDFa étédéclaréeconforme par l'AMF.



Le prix de l'Offre est de 12,00 euros par action EDF etde15,52 euros par OCEANE.



L'Offre sera ouverte du 24 novembre 2022 au 22 décembre 2022 inclus.



Le 27 octobre 2022, le Conseil d'administration d'EDF avait rendu un avis motivé favorable sur l'Offre, ayant pris connaissance notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration et des conclusions du cabinetFinexsi, désigné en qualité d'expert indépendant



EDF précise que l'Etat françaisal'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions et lesOCEANEsEDF si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre.







