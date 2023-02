Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: l'Etat détient 95,82% du capital information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 18:56









(CercleFinance.com) - L'Etat détient, à la clôture provisoire de l'offre, 3 725 111 882 actions EDF, représentant 95,82% du capital et 96,53% des droits de vote, et 218 616 300 OCEANEs (soit 99,96% du nombre d'OCEANEs en circulation).



Cette annonce fait suite à la publication aujourd'hui des résultats de l'offre publique d'achat simplifiée de l'Etat portant sur les titres EDF par l'Autorité des marchés financiers.



Ce résultat rend possible la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sur les actions et les OCEANEs EDF.



'L'Etat rappelle par ailleurs ses engagements relatifs à cette opération, notamment celui de ne pas mettre en oeuvre le retrait obligatoire avant la décision de la cour d'appel de Paris sur le recours formé par certains actionnaires minoritaires. La décision devrait être rendue au plus tard début mai' indique le Ministère de l'Economie.





