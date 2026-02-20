 Aller au contenu principal
EDF-L'Ebitda -19,2% en 2025 avec la faiblesse des prix de l'électricité
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 07:59

EDF a fait état vendredi d'une baisse de 19,2% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) en 2025, les prix de l'électricité en baisse ayant pesé sur les revenus générés par ses centrales nucléaires et hydroélectriques.

L'énergéticien public a affiché un Ebitda de 29,26 milliards d'euros, contre 36,52 milliards un an plus tôt.

Il a aussi indiqué que l'Ebitda 2026 est attendu en "léger" retrait, "dans un contexte de baisse des prix de marché."

(Rédigé par Forrest Crellin; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

