EDF: l'ASN va conduire une pré-évaluation du réacteur SMR

(CercleFinance.com) - EDF annonce que le design de son petit réacteur modulaire (Small Modular Reactor) NUWARD fera l'objet d'une pré-évaluation conduite par l'Autorité de sûreté nucléaire française (ASN), en collaboration avec les autorités de sûreté tchèque (SUJB) et finlandaise (STUK).



'Cette revue tiendra compte de toutes les réglementations nationales actuelles de chaque pays, des objectifs de sûreté et des normes internationales les plus élevées, ainsi que des dernières connaissances et bonnes pratiques en la matière', indique EDF.



Cette démarche vise à favoriser l'accélération de l'octroi de licences internationales pour les réacteurs SMR tout en contribuant à créer un nouvel élan dans l'harmonisation des réglementations pour les SMR.





