(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers fait connaître que, dans sa séance du 22 novembre 2022, elle a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société EDF déposé par Goldman Sachs Bank Europe SE et Société Générale, agissant pour le compte de l'Etat français.





