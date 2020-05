Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : l'AG a approuvé l'ensemble des résolutions Cercle Finance • 07/05/2020 à 18:31









(CercleFinance.com) - L'assemblée générale des actionnaires 2020, qui s'est tenue aujourd'hui, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote. En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, l'assemblée s'est tenue hors la présence des actionnaires et a été retransmise en audio en direct. L'assemblée générale a décidé qu'aucun dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 autre que l'acompte sur dividende 2019 d'un montant de 0,15 euros ne serait versé et a également décidé de ne pas appliquer de majoration au titre de l'acompte sur dividende 2019. Enfin, l'assemblée générale a renouvelé le mandat d'administratrice de Claire Pedini et ratifié les cooptations de Véronique Bédague-Hamilius et de François Delattre.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.45%