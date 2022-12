Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: jugement favorable du Tribunal de commerce information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - EDF fait part du jugement au fond favorable rendu le 16 décembre par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une procédure introduite à son encontre par Energie en Actions et le FCPE Actions EDF.



Ces derniers sollicitaient l'annulation d'une délibération du conseil d'administration d'EDF en date du 27 octobre, à l'issue de laquelle le conseil avait émis un avis favorable au sujet du projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par l'Etat français.



La validité de cette délibération a ainsi été confirmée par le Tribunal de commerce, et l'offre sur les titres de l'électricien, déclarée conforme par l'AMF et ouverte au marché le 24 novembre, poursuit depuis son cours.





