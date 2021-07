Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Taishan information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Hier, EDF participait au conseil d'administration de TNPJVC, responsable de l'exploitation de la centrale nucléaire de Taishan (Chine), co-entreprise détenue par CGN (70%) et EDF (30%). 'Suite à la constatation de crayons d'assemblages inétanches dans le réacteur n°1 de la centrale de Taishan, les équipes d'EDF (...) ont analysé les données transmises par l'exploitant, notamment celles relatives à la composition chimique de l'eau du circuit primaire, et ont évalué les conséquences, notamment en lien avec le caractère évolutif de la situation', a indiqué EDF dans un communiqué publié hier soir. ' Au regard des analyses effectuées, les procédures d'EDF en matière d'exploitation du parc nucléaire français conduiraient EDF, en France, à mettre le réacteur à l'arrêt pour caractériser précisément le phénomène en cours et arrêter son évolution. A Taishan, les décisions correspondantes appartiennent à TNPJVC ', conclut EDF.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.61%