EDF : inaugure un site de production en France

(CercleFinance.com) - La communauté d'agglomération de l'auxerrois, Hynamics et Transdev inaugurent le plus grand site de production et de distribution d'hydrogène renouvelable de France. D'une capacité de 1 MW, la station AuxHYGen peut produire jusqu'à 400 kg d'hydrogène vert par jour grâce à l'électrolyse de l'eau. À horizon 2025, l'ambition est d'étendre les capacités de production de ces installations de 1 à 3 MW. Cette première réalisation d'Hynamics, filiale du groupe EDF spécialisée dans l'hydrogène, permettra d'éviter l'émission de 2 200 tonnes de CO2 chaque année. Elle alimente, depuis la rentrée, cinq bus à hydrogène exploités par Transdev Auxerrois sur le réseau de transport urbain Leo.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.41%