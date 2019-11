Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : hypothèse de production nucléaire révisée pour 2019 Cercle Finance • 14/11/2019 à 08:01









(CercleFinance.com) - Suite au séisme enregistré le 11 novembre, EDF revoit son hypothèse de production nucléaire annuelle pour 2019 dans une fourchette comprise entre 384 et 388 TWh, l'ensemble des objectifs financiers du groupe restant toutefois inchangé. L'électricien poursuit ses contrôles sur les réacteurs de la centrale de Cruas (Ardèche) avec l'objectif de les terminer sous une semaine. A date, EDF prévoit un redémarrage progressif des réacteurs de Cruas durant la première quinzaine de décembre.

