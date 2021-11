Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : Hynamics a signé un partenariat avec Alstom information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Alstom et Hynamics, filiale hydrogène du groupe EDF, ont signé un partenariat pour optimiser le remplissage en hydrogène des trains de voyageurs. Cette collaboration permettra d'accélérer le développement des trains à hydrogène et de réduire le temps nécessaire à leur ravitaillement. ' L'objectif est de définir un standard international de ravitaillement qui permettra de limiter l'immobilisation des trains à hydrogène lors de leur remplissage '. ' C'est un projet qui présente beaucoup d'opportunités pour la décarbonation des usages et le développement durable des transports ', soulignent les deux groupes.

