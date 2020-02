Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : hausse de 58% du résultat net courant annuel Cercle Finance • 14/02/2020 à 08:26









(CercleFinance.com) - EDF publie un résultat net courant de 3.871 millions d'euros pour 2019, en hausse de 57,9% par rapport à 2018, et un EBITDA en croissance organique de 8,4% à 16.708 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse organique de 3,5% à 71.317 millions. L'EBITDA a bénéficié de meilleures conditions de prix en France et au Royaume-Uni et d'une forte performance d'EDF Renouvelables, mais a été pénalisé par un recul de la production nucléaire en France et au Royaume Uni, et par une mauvaise hydraulicité en France. Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 0,48 euro par action au titre de 2019, soit un solde à distribuer -compte tenu de l'acompte déjà versé- de 0,33 euro pour les actions à dividende ordinaire et 0,38 euro pour celles à dividende majoré.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +9.68%