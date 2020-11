Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : 'gap' au-dessus de 11,9E, grimpe vers 12,5E Cercle Finance • 27/11/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - EDF ouvre un gros 'gap' au-dessus de 11,9E et grimpe vers 12,5E: le titre réintègre ainsi son canal ascendant qu'il avait quitté la veille (après +20% en ligne droite) en chutant vers 11,7E (le titre ayant laissé un 'gap' au-dessus de 11,04E le 10 novembre). Le funiculaire haussier redémarre et la hausse dépasse désormais +55% depuis le plancher des 8,07E du 9 septembre : le prochain objectif se situe vers 13/13,05E (ratio de Fibonacci de +6,18%).

Valeurs associées EDF Euronext Paris +6.84%