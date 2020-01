Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : 'gap' au-dessus de 10,14E. Fait enfin des étincelles ? Cercle Finance • 17/01/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - EDF fait enfin des étincelles ? Magnifique spécimen de retournement de tendance parabolique, en 'tasse avec anse', une figure validée par le double franchissement du seuil des 10E (de fin décembre 2019) puis de la résistance des 10,13E du 1er octobre (franchie en 'gap'). EDF s'envole vers la résistance des 11/11,1E des 26 juillet et 5 septembre: à 10,85E, l'objectif n'est plus qu'à 1,5%: il pourrait être rejoint d'ici 2H.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +8.28%