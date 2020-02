Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : 'gap' au-delà de 11,83E, rallye de +11% cette semaine Cercle Finance • 14/02/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - EDF ouvre un 'gap' au-dessus de 11,83E et s'envole de +8% -au-delà de la résistance des 11,37E- et effectue un rallye de +11% cette semaine. Le titre déborde même dans la foulée la forte résistance des 11,4E du 18/04 au 10/06 et retrace le zénith des 12,73E du 15 mars 2019. Ai-delà, le prochain objectif serait la fermeture du 'gap' des 14,42E du 14 /02/2019

Valeurs associées EDF Euronext Paris +9.68%