EDF : gagne plus de 10%, soutenu par une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre EDF gagne plus de 10% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 14 euros. Citant une information publiée dans Libération, Oddo indiquait que l'Elysée aurait entériné mercredi le projet de réorganisation d'EDF. ' Le projet de réorganisation Hercule tel que décrit par le journal précise qu'EDF 'Bleue' (nucléaire) serait 100% publique, les activités concurrentielles (Energies renouvelables et distribution fourniture) feraient partie d'une société 'Verte', dont un tiers du capital serait mis en Bourse, enfin la société 'Azur', pour l'hydroélectricité, serait une filiale de 'Bleue'', rapporte l'analyste. 'Les détails sur les négociations laissent entrevoir un chemin d'accord entre la Direction Générale de la concurrence (DGComp) et les représentants de la délégation française au sujet de l'avenir d'EDF et du projet Hercule', rajoute le bureau d'analyses. 'La phase de consultation touche à sa fin et les dernières étapes pour une mise en oeuvre de la réforme semblent se mettre en place', précise l'analyste.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +10.68%