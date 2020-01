Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : gagne +10%, consultation sur la fin de l'ARENH Cercle Finance • 17/01/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le titre affiche aujourd'hui la plus forte hausse du SBF120 (+10%). Oddo estime que la consultation sur la fin de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique (ARENH) est lancée. ' Le gouvernement ouvre une consultation sur un nouveau mécanisme visant à mieux rémunérer la production nucléaire ' indique le bureau d'analyses. ' Objectif : pallier les insuffisances de l'ARENH et retrouver l'équilibre. Le niveau actuel de l'ARENH fixé à 42 E/MWh, ce qui constitue une subvention à la concurrence mais ne permet pas de couvrir les coûts complets d'EDF ' rajoute Oddo. Les analystes indiquent que le fonctionnement du nouveau mécanisme envisagé consiste en la fixation d'un corridor de prix autour du prix de marché avec une bande de fluctuation de 6 E/MWh. Oddo confirme son opinion ' Achat ' avec un objectif de cours de 11,90 E. ' Le lancement de la consultation est un premier signal très encourageant pour la suite de la réforme et la mise en place du projet Hercule cet été '.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +9.81%