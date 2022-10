Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: forte progression du CA (+77,3%) sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en forte progression (+77,3%) à 101 526 millions d'euros sur les 9 premiers mois par rapport aux neuf premiers mois de 2021. ' Il reflète la forte hausse des prix sur tous les marchés de gros qui se répercute sur les prix de vente ainsi que sur la revente des obligations d'achat en France ' indique le groupe.



La production nucléaire en France pendant les 9 premiers mois s'établit à 209,2 TWh, soit 59 TWh de moins qu'à la même période en 2021. Sur la base de l'estimation de production nucléaire en France pour 2022 dans le bas de la fourchette 280-300 TWh et des prix à terme 2022 au 7 octobre 2022, l'estimation de l'impact de la baisse de production sur l'EBITDA du Groupe pour 2022 a été évaluée à environ - 32 MdsE.



La production hydraulique en France s'élève à 24,9 TWh. La baisse de 8,6 TWh par rapport à 2021 s'explique par une hydraulicité historiquement faible. La production renouvelable du Groupe (hors hydraulique) s'élève à 18 TWh, soit une hausse de 2,8 TWh par rapport à la même période en 2021.





