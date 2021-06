Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : financement d'une centrale biomasse en Côte d'Ivoire Cercle Finance • 11/06/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Biovea Energie, une société regroupant EDF (40%), Meridiam (36%) et SIFCA (24%), a signé des accords avec Proparco et Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) dans le cadre du financement d'un projet de centrale biomasse de 46MW en Côte d'Ivoire, annonce EDF ce matin. Selon les termes des accords, Proparco et EAIF vont apporter un financement de 165ME de dette et 13ME de subvention, correspondant à 77% du coût complet du projet estimé à 232ME. Le solde sera apporté par les actionnaires de la société Biovea Energie. Située dans la commune d'Aboisso, à 100km à l'est d'Abidjan, Biovea sera la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest alimentée à partir de déchets agricoles et répondra aux besoins en électricité renouvelable de l'équivalent de 1,7 million de personnes par an, assure EDF. Les travaux de construction de cette centrale biomasse devraient débuter en septembre 2021 pour une mise en service prévue en 2024.

