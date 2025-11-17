 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 134,24
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

EDF et OpCore vont développer un centre de données en Seine-et-Marne
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 11:27

L'électricien public EDF et OpCore, coentreprise réunissant le groupe télécom iliad

ILIAD.UL et des fonds gérés par InfraVia Capital Partners, ont annoncé lundi avoir entamé des négociations en vue de développer un centre de données en Seine-et-Marne.

Ce projet vise à transformer le site de l’ancienne centrale thermique de Montereau-Vallée-de-la-Seine en centre de données hyperscale et représente un investissement d’environ 4 milliards d’euros pour OpCore, selon un communiqué.

Une première mise en service est prévue en 2027 grâce à un dispositif de raccordement accéléré.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank