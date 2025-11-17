EDF et OpCore vont développer un centre de données en Seine-et-Marne

L'électricien public EDF et OpCore, coentreprise réunissant le groupe télécom iliad

ILIAD.UL et des fonds gérés par InfraVia Capital Partners, ont annoncé lundi avoir entamé des négociations en vue de développer un centre de données en Seine-et-Marne.

Ce projet vise à transformer le site de l’ancienne centrale thermique de Montereau-Vallée-de-la-Seine en centre de données hyperscale et représente un investissement d’environ 4 milliards d’euros pour OpCore, selon un communiqué.

Une première mise en service est prévue en 2027 grâce à un dispositif de raccordement accéléré.

