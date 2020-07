EDF et Jinko Power remportent un projet photovoltaïque à Abu Dhabi

(AOF) - Groupe EDF a annoncé que le consortium constitué de sa filiale EDF Renouvelables et de Jinko Power Technologie Co. Ltd, leaders mondiaux des énergies renouvelables, a remporté l'appel d'offres pour le projet photovoltaïque d'Al Dhafra à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La future centrale, d'une capacité installée de 2 GW, sera la plus puissante au monde et alimentera en électricité l'équivalent de 160 000 foyers locaux chaque année.

Le consortium précise que ce projet est réalisé en partenariat public-privé (PPP). Ainsi, EDF Renouvelables et Jinko Power détiendront chacun 20% des parts du projet. Les 60% restants seront détenus par les deux principaux acteurs publics du secteur de l'électricité à Abu Dhabi que sont TAQA et Masdar.

