EDF et Crédit Agricole CIB : prêt bilatéral vert d’1 milliard d’euros pour le parc nucléaire

(AOF) - EDF et Crédit Agricole CIB ont annoncé la signature d’un prêt bilatéral vert d’un milliard d’euros dédié au financement de la maintenance du parc nucléaire existant en France. Les deux sociétés ont signé la première transaction dont les fonds seront entièrement dédiés aux investissements réalisés pour l’activité nucléaire. Le prêt s’inscrit dans le programme industriel majeur du Grand Carénage qui vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.

