Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: estimation de production nucléaire ajustée pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de contrôles sur le parc nucléaire, le groupe énergétique EDF annonce ajuster son estimation de production nucléaire pour l'année 2022 à une nouvelle fourchette allant de 295 à 315 TWh, contre 300-330 TWh en estimation précédente.



Il ajoute que son estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement entre 340 et 370 TWh, sera ajustée 'dès que possible'. Pour rappel, il avait déjà abaissé ses estimations en janvier, du fait du prolongement de la durée d'arrêt de cinq réacteurs.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.60%