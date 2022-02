Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: en repli suite à la révision de la production nucléaire information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de 2%. AlphaValue a dégradé aujourd'hui sa recommandation sur le titre, qu'il ramène à 'alléger' contre 'accumuler' jusqu'ici, suite à la révision à la baisse de l'estimation de production nucléaire en France de l'électricien pour 2023.



'Bien que significatif, l'impact pour 2023 est bien moindre que celui de la révision à la baisse de sa prévision de production du parc nucléaire pour 2022, qui date d'il y a quelques semaines, en raison d'une proportion moins importante de production déjà vendue à terme', explique le bureau d'études.



Avec un impact toutefois estimé à 0,4 euro par titre, sa recommandation se trouve mécaniquement abaissée, souligne AlphaValue, qui estime que l'action EDF est désormais bien valorisée à ses niveaux actuels.



Pour le cabinet parisien, une restructuration est désormais devenue nécessaire en vue de pouvoir faire apparaître de la valeur 'cachée' au sein du groupe.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.39%