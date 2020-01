Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en légère baisse, un analyste optimiste Cercle Finance • 27/01/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - Le titre EDF recule de -0,3% ce lundi, alors que la Bourse de Paris perd, elle, -2,5%, avec l'analyste Morgan Stanley qui confirme sa recommandation à l'achat ('surpondérer') sur celui-ci, en amont de la présentation des résultats 2019 en février. 'Nous pensons qu'EDF verra une réaction positive du cours de l'action à la hausse tarifaire proposée par le régulateur français de l'énergie, celui-ci reconnaissant que 'le mécanisme ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) mis en place il y a plusieurs années est désormais dépassé et doit évoluer'. Nous prévoyons que la proposition tarifaire se traduira par de solides guidances d'EBITDA', anticipe le broker. Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 13 euros sur le titre.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.31%