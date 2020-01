Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en hausse, un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 13/01/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Le titre EDF s'affiche en hausse de +0,3% ce lundi, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, tout en revoyant légèrement à la baisse son objectif de cours, après une production nucléaire qui ressort 'en-dessous de [ses] attentes initiales'. 'Nous avons ajusté notre modèle pour intégrer les écarts de production par rapport à nos estimations sur 2019. Par ailleurs nous avons abaissé notre estimation de production pour 2020 pour tenir compte d'une durée d'arrêt de maintenance allongée par rapport aux estimations initiales. Nos estimations de production 2020 se situent à présent à 386 TWh vs 390 TWh précédemment. L'impact sur les BPA est estimé -4% sur 2019, -2% sur 2020 et il est neutre au-delà', développe Oddo BHF. Le broker fait ainsi passer sa cible de 12 à 11,90 euros. Un ajustement à la marge donc, qui laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de +21%.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.22%