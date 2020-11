Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 16/11/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - EDF prend plus de 2% avec des propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 13 à 14 euros, voyant 'le retour à la normale de l'activité économique comme un catalyseur positif' pour le titre du groupe énergétique. 'A ce stade compte tenu des niveaux de prix sur les contrats Forward qui sont restés relativement stables, la croissance des résultats même sur une hypothèse sans réforme semble assurée pour les exercices 2021/22', estime l'analyste.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.40%