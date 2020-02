Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en berne malgré des propos de broker positifs Cercle Finance • 28/02/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - EDF recule de 3,8% malgré des propos positifs de Barclays qui réaffirme son conseil 'surpondérer', sur la base d'un potentiel de hausse significatif par rapport à sa cible relevée de 14 à 16,5 euros sur le titre de l'électricien. Le broker remonte aussi ses projections de BPA ajusté 2020 et 2021 d'environ 8% et 10% sur de meilleures hypothèses de performance dans les divisions coeur (en particulier la France) et de résultat financier après les résultats de 2019. En dépit d'une progression de 33% du cours de Bourse depuis le début de l'année, soit la meilleure performance de son secteur, Barclays considère que le titre EDF demeure 'significativement sous-valorisé', à environ 14 fois le BPA attendu pour 2021.

