Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en baisse, mais un broker reste à l'achat Cercle Finance • 10/07/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe EDF recule ce vendredi de -1,2%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, anticipant 'une bonne résilience' au premier semestre. 'Les impacts COVID devraient essentiellement se concentrer sur la désorganisation du programme de maintenance qui a conduit le groupe à fortement ajuster à la baisse son objectif de production nucléaire à une fourchette comprise entre 315-325 TWh en 2020 puis entre 330-360TWh en 2021 et 2022', apprécie le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 10 euros sur la valeur.

Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%