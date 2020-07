Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : en baisse, mais un broker reste à l'achat Cercle Finance • 30/07/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre EDF recule de -4% ce jeudi, après des résultats qui ont pourtant convaincu Oddo BHF. L'analyste a en effet confirmé sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe EDF, appréciant 'de bons résultats, en ligne avec les attentes mais au-dessus du consensus'. Le broker confirme également son objectif de cours, de 10 euros, pour un potentiel de +6%.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -4.36%